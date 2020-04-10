В області без COVID-19 спалах пневмонії: кількість хворих українців збільшилася в 18 разів

Суспільство 15:59, 10.04.2020 Оновлено: 16:41, 10.04.2020

У Миколаївській області, де поки не було жодного випадку зараження коронавірусом COVID-19, з початку року зафіксовано аномальне зростання пацієнтів із пневмонією.

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Як повідомляють "НикВести", головна лікарка Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова розповіла, що за січень-березень 2020 року в її медзаклад з пневмонією потрапили 56 осіб, що в 18 разів більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Головна лікарка Світлана Федорова

За її словами, в січні-березні 2018 року в лікарні з цим діагнозом було два пацієнти, а упродовж цього ж періоду 2019 року – тільки три.

Також Федорова зазначила, що якщо в 2018-2019 роках летальних випадків пневмонії в її медустанові не було, то цьогоріч зафіксовано вже дві смерті.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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