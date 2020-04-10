В області без COVID-19 спалах пневмонії: кількість хворих українців збільшилася в 18 разів

У Миколаївській області, де поки не було жодного випадку зараження коронавірусом COVID-19, з початку року зафіксовано аномальне зростання пацієнтів із пневмонією.

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Як повідомляють "НикВести", головна лікарка Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова розповіла, що за січень-березень 2020 року в її медзаклад з пневмонією потрапили 56 осіб, що в 18 разів більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Головна лікарка Світлана Федорова

За її словами, в січні-березні 2018 року в лікарні з цим діагнозом було два пацієнти, а упродовж цього ж періоду 2019 року – тільки три.

Також Федорова зазначила, що якщо в 2018-2019 роках летальних випадків пневмонії в її медустанові не було, то цьогоріч зафіксовано вже дві смерті.

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У Миколаївській області досі не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус. У місцевій ОДА вважають, що така тенденція зберігається завдяки дотриманню заходів профілактики та вдалому географічному розташуванню регіону.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко також підтвердив, що Миколаївщина поки є єдиною в Україні, яку не вразив COVID-19. За його словами, це незрозумілий, але приємний феномен.

Пізніше він розповів, що комісія МОЗ провела дослідження зразків хворого на пневмонію в Миколаївській області. Вони збіглися з висновками миколаївських фахівців про відсутність COVID-19 і підтвердили правильність алгоритму їхніх дій.

10 квітня президент України Володимир Зеленський розпорядився негайно звернути особливу увагу на Миколаївську область.

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