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10 квітня • оновлено в 18:20
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/ Суспільство

В області без COVID-19 спалах пневмонії: кількість хворих українців збільшилася в 18 разів

24.4т
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У Миколаївській області, де поки не було жодного випадку зараження коронавірусом COVID-19, з початку року зафіксовано аномальне зростання пацієнтів із пневмонією.

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Як повідомляють "НикВести", головна лікарка Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова розповіла, що за січень-березень 2020 року в її медзаклад з пневмонією потрапили 56 осіб, що в 18 разів більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Головна лікарка Світлана Федорова

Головна лікарка Світлана Федорова

За її словами, в січні-березні 2018 року в лікарні з цим діагнозом було два пацієнти, а упродовж цього ж періоду 2019 року – тільки три.

Також Федорова зазначила, що якщо в 2018-2019 роках летальних випадків пневмонії в її медустанові не було, то цьогоріч зафіксовано вже дві смерті.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна Миколаїв
Тег
вірус
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Livesey David
Livesey David
Вирусная пневмония есть, а вируса нет, действительно "чудо".
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Так чего нет - коронавируса или тестов?
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Иванова Елена
Иванова Елена
Второй Вилли, а я думаю не у нее!! а у тех, кто рапортует такие вот сводки!!
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Второй Вилли
Второй Вилли
Кристина Cтефанова, мозгов у тябя, ТП, нет.
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Суспільство

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