В "Ночи выборов с Савиком Шустером" сообщат результаты собственных экзит-полов

У неділю, 25 жовтня, о 19:30 у прямому ефірі вийде "Ніч виборів із Савіком Шустером", де будуть оприлюднені результати екзит-полів спецпроєкту.

Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі "Україна".

Одразу після закриття виборчих дільниць о 20:00 Савік Шустер оголосить результати із 12 міст України таких, як Київ, Харків, Одеса, Львів, Дніпро, Маріуполь, Кривий Ріг, Чернівці, Миколаїв, Вінниця, Черкаси та Ужгород. Екзит-поли будуть проведені в межах спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24".

Також буде використано інструментарій соціологічної компанії Liberty Report. Соціологи, які проводять екзит-пол, працюють із Савіком Шустером уже більше 10 років. Упродовж цих років вони довели свій професіоналізм і високу якість роботи. 25 жовтня, у день місцевих виборів, вони опитають від 40 тис. до 60 тис. українців по всій країні. Понад 1500 інтерв'юерів працюватимуть на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру протягом дня отримуватимуть дані від соціологів. Опитування проводитиметься шляхом анкетування (face to face) на виходах із виборчих дільниць.

Так, глядачі каналу "Україна 24" першими в країні рівно о 20:00 дізнаються результати місцевих виборів. Буде названо імена мерів, які перемогли, міста, де відбуватиметься другий тур, і партії, які подолають п'ятивідсотковий бар'єр. Очікується гранична похибка вибірки – 1,9% із довірчою ймовірністю 95% (без врахування дизайн-ефекту). Екзит-поли проводяться з метою заявити про тенденції. Щоб у подальшому, під час підрахунку голосів, ні в кого не виникало бажання спроби фальсифікацій, оскільки вже о 20:00 українці знатимуть реальну незалежну картину результатів виборів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, коли очікувати результатів виборів в Україні. Зокрема, перші з'являться в понеділок, 2 жовтня, повідомили в "Слузі народу".