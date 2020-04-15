В Нацгвардії зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус
У військового строкової служби харківської бригади оперативного призначення виявили COVID-19.
Наразі нацгвардієць перебуває у лікарні, йому надається вся необхідна медична допомога, передає пресслужба відомства.
Повідомляється, що ще 9 квітня, під час медичного огляду перед підготовкою до несення служби, у військового виявили високу температури.
У Харківському госпіталь МВС України хворому провели експрес-тест на COVID-19, який показав негативний результат. Тож чоловік був відправлений з діагнозом пневмонія до Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні, де він знаходиться й нині.
Однак 14 квітня, військовому провели ПЛР-тест, результати якого підтвердили наявність у нього коронавірусу.
Наразі ж стан військовослужбовця задовільний, температура в межах норми.
"У військовій частині проводяться заходи відповідно до протоколу, затвердженого міністерством охорони здоров’я. Особи, які контактували з хворим, визначені. За ними призначено медичний догляд", – пише пресслужба НГУ.
У приміщеннях дезинфекція проводиться тричі на добу, а пересування нацгвардійців у межах частини, а також між військовими підрозділами обмежено.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, старша солдатка ЗСУ Тетяна Дроздовська, яка несе службу в одному з підрозділів командування "Cхід", власноруч пошила для військових 1 000 захисних масок.