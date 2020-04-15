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15 квітня • оновлено в 19:04
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В Нацгвардії зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус

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У військового строкової служби харківської бригади оперативного призначення виявили COVID-19.

Наразі нацгвардієць перебуває у лікарні, йому надається вся необхідна медична допомога, передає пресслужба відомства.

Повідомляється, що ще 9 квітня, під час медичного огляду перед підготовкою до несення служби, у військового виявили високу температури.

У Харківському госпіталь МВС України хворому провели експрес-тест на COVID-19, який показав негативний результат. Тож чоловік був відправлений з діагнозом пневмонія до Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні, де він знаходиться й нині.

Нацгвардія

Нацгвардія

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Однак 14 квітня, військовому провели ПЛР-тест, результати якого підтвердили наявність у нього коронавірусу.

Наразі ж стан військовослужбовця задовільний, температура в межах норми.

"У військовій частині проводяться заходи відповідно до протоколу, затвердженого міністерством охорони здоров’я. Особи, які контактували з хворим, визначені. За ними призначено медичний догляд", – пише пресслужба НГУ.

У приміщеннях дезинфекція проводиться тричі на добу, а пересування нацгвардійців у межах частини, а також між військовими підрозділами обмежено.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, старша солдатка ЗСУ Тетяна Дроздовська, яка несе службу в одному з підрозділів командування "Cхід", власноруч пошила для військових 1 000 захисних масок.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
бійці Нацгвардії хвороба
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