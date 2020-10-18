У НАН заявили про демографічну кризу в Україні і назвали причини

Мирослав Семенюк Суспільство 09:17, 18.10.2020 Оновлено: 09:43, 18.10.2020

Україна перебуває в глибокій демографічній кризі – населення країни скоротилося до менше 42 млн осіб.

Як заявив в ефірі "Україна 24" заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України Олександр Гладун, головними причинами демографічної кризи є висока смертність, низька народжуваність і еміграція.

"У нас чисельність населення обчислює Державна служба статистики. На початок року це 41,9 млн без урахування Автономної Республіки Крим і Севастополя, але з урахуванням ОРДЛО. Скорочення населення відбувається фактично в усіх країнах Європи. Пояснення для України – ми перебуваємо в системній демографічній кризі", – розповів соціолог.

За його словами, в Україні всі складові демографічного процесу – "у кризовому стані".

"Це насамперед низька народжуваність, смертність вища, ніж в європейських країнах, і міграційні процеси, які ми зараз не можемо навіть оцінити", – пояснив Гладун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України Лідія Ткаченко пояснила основні причини катастрофічної депопуляції країни.

Експерт із фінансових питань Василь Горбаль заявив, що демографічна проблема відлякує від України іноземних інвесторів.

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