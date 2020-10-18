У НАН заявили про демографічну кризу в Україні і назвали причини

Україна знаходиться в глибокій демографічній кризі – населення країни скоротилося до менше 42 млн осіб.

Як заявив в ефірі "Україна 24" заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України Олександр Гладун, головними причинами демографічної кризи є висока смертність, низька народжуваність і еміграція.

"У нас чисельність населення обчислює Державна служба статистики. На початок року це 41,9 млн без урахування Автономної Республіки Крим і Севастополя, але з урахуванням ОРДЛО. Скорочення населення відбувається фактично в усіх країнах Європи. Пояснення для України – ми знаходимося в системній демографічній кризі", – розповів соціолог.

За його словами, в Україні всі складові демографічного процесу "знаходяться в кризовому стані".

"Це перш за все низька народжуваність, смертність вища, ніж в європейських країнах, і міграційні процеси, які ми зараз не можемо навіть оцінити", – пояснив Гладун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України Лідія Ткаченко пояснила основні причини катастрофічної депопуляції країни.

Експерт з фінансових питань Василь Горбаль заявив, що демографічна проблема відлякує від України іноземних інвесторів.