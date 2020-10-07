Президентом НАН України замість Патона обрали наймолодшого з кандидатів

Новим президентом Національної академії наук України став Анатолій Загородній.

Його кандидатуру вибрали в середу, 7 жовтня, повідомляється на сайті НАН.

"Шляхом таємного голосування двома третинами голосів виборців президентом Національної академії наук України обрано академіка Анатолія Глібовича Загороднього", – йдеться в повідомленні.

Загородній замінив на цій посаді Бориса Патона.

Варто зазначити, що Загородньому 69 років. Він наймолодший з усіх чотирьох кандидатів, які претендували на посаду президента академії.

До обрання він був віцепрезидентом НАН. Також Загородній – директор і завідувач відділу теорії та моделювання плазмових процесів Інституту теоретичної фізики, голова комісії НАН з наукової спадщини академіка Вернадського.

Його наукові праці присвячено проблемам теоретичної та математичної фізики, фізики кінетичних явищ, теорії плазми, статистичної фізики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про смерть видатного вченого Бориса Патона стало відомо 19 серпня. Він очолював НАН із 1962 року.

Попрощалися з Патоном 22 серпня. Його поховали на Байковому кладовищі.

Про найцікавіші досягнення легендарної людини, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.