У НАН України назвали головну проблему з вітчизняною вакциною від COVID-19

Україна здатна створити вакцину від коронавірусу, але головна проблема полягає в тому, що запустити її у виробництво не вийде.

В ефірі телеканалу "Україна 24" академік Національної академії наук Сергій Комісаренко заявив, що Україна не має права працювати з вірусами.

"Ми можемо створити вакцину, як, наприклад, кухар на кухні готує торт. Але потім цей торт потрібно зробити в кількості 80 млн таких же зразків за дотримання всіх умов контролю якості. Так і вакцина", – пояснив експерт.

За словами Комісаренка, у нього є сумніви в тому, що українська фармацевтична промисловість готова випускати вакцину.

"У нас немає геномного центру, ми не маємо права працювати з вірусами, у нас немає референс-лабораторій третього рівня біобезпеки, у нас немає біотехнологічного центру, який би займався масштабуванням виробленого в лабораторії для масового виробництва. Ми можемо тільки створити, а не випускати", – зазначив академік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна не має наміру закуповувати російську вакцину від коронавірусу. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, вона не пройшла необхідну стадію клінічних випробувань.