В МВС пообіцяли розкривати 99% злочинів за два дні

Заступник міністра МВС пообіцяв через рік розкривати 99% злочинів за дві доби. Скріншот Youtube

Через рік поліцейські зможуть розкривати 99 відсотків злочинів протягом двох діб, якщо в МВС впровадять систему, що включає три фактори.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера". Він перерахував фактори, необхідні для швидкого розкриття.

Першим, на думку заступника міністра є значне збільшення кількості відеокамер спостереження на вулицях і в громадських місцях.

Другий пов'язаний з автоматизованою системою, яка дозволить швидко ідентифікувати злочинця за відбитками пальців.

"Поліцейський зняв із місця злочину відбиток пальця, через смартфон передав його в центральну базу даних, і вже за 15 хвилин він отримає інформацію, чиї це відбитки пальців", – пояснив Геращенко.

"Третій фактор – це можливість максимально швидко, без рішень судів у разі тяжких і особливо тяжких злочинів, але з наступним зверненням до суду, отримувати дозвіл на відстеження трафіку, через який ми зараз розкриваємо дуже багато злочинів", – сказав заступник міністра.

Він також наголосив, що над впровадженням цих факторів працює сам особисто в складі команди фахівців МВС.

"Коли ми закінчимо, протягом року, 99% злочинів будемо розкривати максимум за дві доби", – пообіцяв Геращенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що переатестація правоохоронців у 2015 році була "судилищем", через яке поліція втратила багато професіоналів.