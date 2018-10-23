''У Москві на таке не розраховували'': Портников розповів, як Константинополь осадив РПЦ

РПЦ або визнає автокефалію Української церкви, або відмовиться і перестане бути православною.

Про це написав журналіст Віталій Портников для "Еспрессо", прокоментувавши заяву Вселенського патріарха Варфоломія I щодо "чорної пропаганди Москви" і відсутності вибору у росіян.

"У Москві навряд чи розраховували на таку жорстку заяву Вселенського патріарха. Керівники Росії - і в цьому патріарх Кирило нічим не відрізняється від Путіна або Медведєва - вже звикли, що на будь-яку їхню хамську витівку світ відповідає "серйозною стурбованістю" і "необхідністю діалогу" з хуліганами в погонах або рясах - а буває, що в погонах і рясах одночасно, так уже в росіян заведено", - зазначив Портников.

Він додав, що РПЦ буквально немає чим відповісти на подібну заяву. Секретар відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату Ігор Якимчук пояснив відмову визнавати рішення Вселенського престолу тим, що давно немає Візантійської імперії, а Стамбул не є столицею Туреччини.

"Простіше кажучи, як там питав товариш Сталін - "скільки у папи дивізій?". Але ж товариш Сталін, між іншим, був таким самим семінаристом-прогульником, як і товариш Якимчук. За сторіччя ментальність вихованців РПЦ - що Сталіна, що Якимчука - змінилася не сильно. Вони все ще думають про дивізії, а не про канони. А канони якраз і припускають те, про що сказав Вселенський патріарх: доведеться визнати. Рано чи пізно. Тут потрібно зробити застереження: доведеться визнати, якщо захочете залишитися православними. У Російської церкви, звичайно, є й інший вибір - відмовитися від православ'я, стати розкольницькою сектою або просто неправославною конфесією", - зазначив Портников.

Він зазначив, що в такому разі РПЦ буде цікавити Вселенський престол та інші православні церкви тільки з точки зору екуменічного діалогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 жовтня РПЦ ухвалила рішення про повне припинення євхаристійного спілкування з Константинопольським патріархатом. Під заборону потрапили церкви Афона, всі храми Стамбула, а також Анталії.

У відповідь на заяву Варфоломія щодо відсутності вибору в питанні визнання автокефалії Української церкви Якимчук обізвав Вселенський патріархат "розкольниками".