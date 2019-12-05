"В міру все добре": дієтологиня розповіла, скільки і як потрібно пити каву

До вживання кави потрібно підходити за правилом – "в міру все добре". А щоб вона була корисною, необхідно також правильно вибрати і приготувати її.

На це звернула увагу відома дієтологиня Світлана Фус. На своїй сторінці у Facebook вона поділилася корисними порадами щодо цього популярного напою.

"Напевно, у багатьох цього ранку перша чашка буде саме з кавою. Адже вона, крім приємного смаку й аромату, дає заряд енергії. Але краще купувати її в зернах. Оскільки мелена втрачає частину того приємного аромату, найсмачнішою ж буде та, що подрібнена безпосередньо перед заварюванням", – пояснила фахівчиня.

Дієтолог розповіла, яка кава і коли саме може принести користь angliya.com

Вона порадила уникати розчинної кави, яку отримують у результаті складних промислових процесів. Адже для її виробництва можуть використовуватися не кращі зерна.

"Найгірша кава – на кшталт "3 в 1" та розчинний капучино. Там міститься багато цукру, шкідливих жирів та емульгаторів. Та й підсилювачі смаку і запаху, які додають до неї, можуть негативно відбитися на роботі печінки", – зазначає Фус.

А ось натуральна кава, додала вона, в розумних кількостях навіть корисна. Визначають це, зокрема, наявність гіркоти і антиоксидантів у зернах. Щоправда, молоко і вершки знижують активність кавових антиоксидантів та ускладнюють їхнє засвоєння організмом.

Найгірша кава – "3 в 1" та розчинне капучино forumdaily.com

"Уникайте популярного виду приготування – заливання окропом, тобто кави з плаваючою гущею. У ній багато дітерпенів – кахвеолу і кафестолу. Ці хімічні сполуки можуть підвищувати рівень "поганого" холестерину в крові", – підкреслила дієтологиня.

Убезпечитися ж від них допомагають паперові фільтри. Водночас Фус радить не кип'ятити каву, оскільки так напій втрачає не тільки смак, але й користь. З неї виділяється більше шкідливих речовин, особливо із зерен дрібного помелу.

Кавою потрібно насолоджуватися, але не забувати про шкоду надмірності її вживання u24.ru

Вона також розповіла, у якому посуді краще заварювати каву. Так, скло і якісна нержавіюча сталь – найбезпечніші та нетоксичні матеріали. Не менш важливо, додала дієтологиня, і коли саме вживати цей напій.

Не пийте каву натщесерце, вона подразнює слизову шлунка. Не вживайте її, коли в прийом їжі є м'ясо та інші продукти, що містять залізо, адже вона може завадити його засвоєнню. Пийте каву, насолоджуйтеся нею і не забувайте про шкоду надмірності та користь помірності", – підсумувала Фус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кофеїн допомагає захистити мозок від характерних вікових проблем, пов'язаних з нейродегенерацією. Також вживання кави слугує профілактикою раку і цирозу печінки. До такого висновку прийшла міжнародна команда вчених з Європи, Бразилії і США.

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