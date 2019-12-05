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5 грудня • оновлено в 06:11
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"В міру все добре": дієтологиня розповіла, скільки і як потрібно пити каву

1.5т
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До вживання кави потрібно підходити за правилом – "в міру все добре". А щоб вона була корисною, необхідно також правильно вибрати і приготувати її.

На це звернула увагу відома дієтологиня Світлана Фус. На своїй сторінці у Facebook вона поділилася корисними порадами щодо цього популярного напою.

"Напевно, у багатьох цього ранку перша чашка буде саме з кавою. Адже вона, крім приємного смаку й аромату, дає заряд енергії. Але краще купувати її в зернах. Оскільки мелена втрачає частину того приємного аромату, найсмачнішою ж буде та, що подрібнена безпосередньо перед заварюванням", – пояснила фахівчиня.

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Дієтолог розповіла, яка кава і коли саме може принести користь

Дієтолог розповіла, яка кава і коли саме може принести користь

angliya.com

Вона порадила уникати розчинної кави, яку отримують у результаті складних промислових процесів. Адже для її виробництва можуть використовуватися не кращі зерна.

"Найгірша кава – на кшталт "3 в 1" та розчинний капучино. Там міститься багато цукру, шкідливих жирів та емульгаторів. Та й підсилювачі смаку і запаху, які додають до неї, можуть негативно відбитися на роботі печінки", – зазначає Фус.

А ось натуральна кава, додала вона, в розумних кількостях навіть корисна. Визначають це, зокрема, наявність гіркоти і антиоксидантів у зернах. Щоправда, молоко і вершки знижують активність кавових антиоксидантів та ускладнюють їхнє засвоєння організмом.

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Найгірша кава – "3 в 1" та розчинне капучино

Найгірша кава – "3 в 1" та розчинне капучино

forumdaily.com

"Уникайте популярного виду приготування – заливання окропом, тобто кави з плаваючою гущею. У ній багато дітерпенів – кахвеолу і кафестолу. Ці хімічні сполуки можуть підвищувати рівень "поганого" холестерину в крові", – підкреслила дієтологиня.

Убезпечитися ж від них допомагають паперові фільтри. Водночас Фус радить не кип'ятити каву, оскільки так напій втрачає не тільки смак, але й користь. З неї виділяється більше шкідливих речовин, особливо із зерен дрібного помелу.

Кавою потрібно насолоджуватися, але не забувати про шкоду надмірності її вживання

Кавою потрібно насолоджуватися, але не забувати про шкоду надмірності її вживання

u24.ru

Вона також розповіла, у якому посуді краще заварювати каву. Так, скло і якісна нержавіюча сталь – найбезпечніші та нетоксичні матеріали. Не менш важливо, додала дієтологиня, і коли саме вживати цей напій.

Не пийте каву натщесерце, вона подразнює слизову шлунка. Не вживайте її, коли в прийом їжі є м'ясо та інші продукти, що містять залізо, адже вона може завадити його засвоєнню. Пийте каву, насолоджуйтеся нею і не забувайте про шкоду надмірності та користь помірності", – підсумувала Фус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кофеїн допомагає захистити мозок від характерних вікових проблем, пов'язаних з нейродегенерацією. Також вживання кави слугує профілактикою раку і цирозу печінки. До такого висновку прийшла міжнародна команда вчених з Європи, Бразилії і США.

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Автор
Діна Баронова
Тема
Поради лікарів
Особа
Світлана Фус
Теги
кава дієтолог
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