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18 листопада • оновлено в 15:42
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"Мені що, вимкнули мозок, совість і розум?" Відомий російський поет назвав себе українцем

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Російський поет Андрій Орлов, відомий під псевдонімом Орлуша, який відкрито підтримує Україну в російсько-українському конфлікті, заявив, що вважає себе політичним українцем, хоч в ньому "немає ні каплі української крові".

Про це він сказав у інтерв'ю OBOZREVATEL. За його словами, політичними українцями в Росії можна назвати і активістів, які підтримували звільнення полонених українських моряків, кримських татар і колишнього політв'язня Олега Сенцова, за що тепер сидять в російських в'язницях.

"Українець" для мене – це не тільки генетика чи колір паспорту, це ще й щасливе відчуття свободи й бажання приєднатися до маси вільних людей, що рухаються в правильному напрямку. Хоча в мені й немає української крові, я вважаю себе політичним українцем. Скажу більше, в Росії багато таких, як я. Поет Всеволод Ємєлін вважав себе російським націоналістом, але після окупації Криму, заявив, що поміняв національність і став "політичним українцем", – нагадав Орлуша.

Орлуша

Орлуша

На запитання, чому він після вторгнення Росії до України, ще з часу анексії Криму, жорстко виступив на боці України, поет відповів, що дії Росії були "неправильними і злочинними".

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"Я такий, який я є. Якщо живу від Києва за 1200 км, це значить, що мені вимкнули мозок, совість і розум? Але навіть у компанії однодумців, я окрема людина. З багатьма буваю не згоден. Проте щойно Бабченко сказав, що поїде в Москву на "абрамсі" – я відповів, що можу показати дороги по підмосковних лісах і на якийсь час можу бути перекладачем для українських і американських солдатів. Російську я знаю добре", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська письменниця Людмила Уліцька заявила, що Крим – міжнародна земля, коридор між європейською цивілізацією і Росією, будь-який народ, що жив там, може сказати, що "Кримнаш".

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Теми
Російсько-український конфлікт Анексія Криму Війна на Донбасі
Особа
Андрій Орлов (Орлуша)
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Пилипенко Кузьма
Пилипенко Кузьма
то,что он политический или ещё какой нибудь украинец,сомнений нет,это диагноз,это не лечится.И опять же,если он хочет быть с народом Украины и идти вместе с ним в светлое будущее к свободе, чё в России сидит?
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фил филька
фил филька
но как только Бабченко сказал, что поедет в Москву на "абрамсе" – я сказал, что могу показать дороги по подмосковным лесам и на какое-то время могу быть переводчиком для украинских и американских солдат. вот скажите майдановцы что бы вы сделали с человеком (вашим местным украинцем) если бы он сказал так про украину?
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фил филька
фил филька
Прокапало Ігор, не очень. теперь на вопрос ответишь или слабо?))
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
фил филька, так они же не ваши уже. Ты текст внимательно читал? Они украинцы
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