В 'ЛНР' жінка підірвалася на міні: перебуває у важкому стані

В "ЛНР" жінка підірвалася на міні.

На підконтрольній терористам території Луганської області дівчина постраждала в результаті вибуху міни.

Про це повідомили у так званому Міністерстві з надзвичайних ситуацій "ЛНР". Згідно з повідомленням терористів, інцидент трапився 28 липня між селищем Хрящувате і селом Тернове у Краснодонському районі.

Постраждалу – дівчину 1982 року народження – госпіталізували з діагнозом: травматична ампутація лівої стопи, множинні осколкові поранення тіла. Вона перебуває у важкому стані в Луганській клінічній лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 липня на Донбасі під ворожими обстрілами в Зайцеве загинула мирна мешканка.