В "ЛНР" зафіксовано першу смерть від коронавірусу

У тимчасово окупованому Антрациті Луганської області від коронавірусу помер чоловік – це перший летальний випадок в ОРЛО.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Про це з посиланням на медиків однієї з лікарень повідомляє LIGA.net. Там стверджують, що пацієнт був середньої важкості, але його стан різко погіршився, а також кажуть, що заразитися COVID-19 він міг у Москві.
"Його дружина працювала в дитсадку, вона теж заразилася, уявіть, які можуть бути масштаби можливого зараження", – цитує видання слова співрозмовника.
Зазначається, що в Антрациті, Хрустальному (колишній Красний Луч. – Ред.) і Петрівському закрили всі дитсадки. Крім цього, в'їзд особистого транспорту на територію ОРЛО обмежили.
Стверджується, що станом на 6 квітня там зафіксовано чотири випадки інфікування COVID-19.
"Людей у масках на вулиці вже багато, але якщо не оголосять карантин, то на Великдень отримаємо спалах коронавірусу", – коментує лікар.
Водночас місцеві жителі кажуть, що обстановка у Луганську залишається без змін.
"Вчора в новинах по телеканалах жодного слова про коронавірус у нас, все замовчується", – каже луганчанка.
Як повідомляв OBOZREVATEL, російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Донбасу приховують зростання кількості захворювань на коронавірус.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".