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8 квітня • оновлено в 22:07
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В "ЛНР" зафіксовано першу смерть від коронавірусу

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У тимчасово окупованому Антрациті Луганської області від коронавірусу помер чоловік – це перший летальний випадок в ОРЛО.

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Про це з посиланням на медиків однієї з лікарень повідомляє LIGA.net. Там стверджують, що пацієнт був середньої важкості, але його стан різко погіршився, а також кажуть, що заразитися COVID-19 він міг у Москві.

"Його дружина працювала в дитсадку, вона теж заразилася, уявіть, які можуть бути масштаби можливого зараження", – цитує видання слова співрозмовника.

В "ЛНР" зафіксовано першу смерть від коронавірусу

Зазначається, що в Антрациті, Хрустальному (колишній Красний Луч. – Ред.) і Петрівському закрили всі дитсадки. Крім цього, в'їзд особистого транспорту на територію ОРЛО обмежили.

Стверджується, що станом на 6 квітня там зафіксовано чотири випадки інфікування COVID-19.

"Людей у масках на вулиці вже багато, але якщо не оголосять карантин, то на Великдень отримаємо спалах коронавірусу", – коментує лікар.

Водночас місцеві жителі кажуть, що обстановка у Луганську залишається без змін.

"Вчора в новинах по телеканалах жодного слова про коронавірус у нас, все замовчується", – каже луганчанка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Донбасу приховують зростання кількості захворювань на коронавірус.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
ОРДЛО Новини ЛНР смерть
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
обозовцы,я смотрю что одни и те же авторы штампуют ,,новости,, каждый час,вы сидите на табуретке и даже не выезжаете с кухни?вы все новости ищите в нете и перекручиваете как выгодно вашему главному?
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