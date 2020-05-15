У мережі висміяли випуск підручника "Історія "ЛНР" з найдавніших часів і до наших днів".

Фотографію з презентації "підручника" в Twitter опублікував український журналіст Денис Казанський.

"У Луганську випустили підручник "Історія "ЛНР" з найдавніших часів і до наших днів ", – підписав він публікацію.

В "ЛНР" показали підручник "древньої історії"

Авторами "історії" ЛНР "виступили Г.І. Королева і Д.С. Крисенко. Згідно з інформацією на сайті Луганського Національного університету імені Тараса Шевченка Крисенко Дмитро Сергійович є доцентом, кандидатом історичних наук. З лютого 2019 року обіймає посаду в.о. завідувача кафедрою філософії і соціології. У сферу наукових інтересів входять: глобалістика, локальні конфлікти ХХ століття, новітня історія США.

В "ЛНР" показали підручник "древньої історії"

Користувачі мережі сміялися над таким підручником і "історією стародавньої "ЛНР ".

"А мужика на фото якось навіть шкода. Це автор? Таке враження, ніби його на підвалі тримали, поки не напише цю історичну роботу", "З найдавнішого 2014 року і до минулого вівторка", "Найскладніше було написати цю маячню , а змусити місцевого кроманьйонця вручити книжку. Або це пітекантроп?","Якщо архантропа причесати, одягнути в піджак і випустити на вулицю, ви, можливо, не помітите його в потоці наших співгромадян","Кажуть, папір, на якій надрукували книгу, дуже м'який, щоб все для людей", – писали в мережі.

Як повідомляв, в мережі з'явився ролик, в якому діти вітають так ватажка "МВС ЛНР" Ігоря Корнета.