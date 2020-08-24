В "ЛНР" до Дня Незалежності вивісили прапор України, а в Криму поклали квіти поетесі. Фото і відео

Марина Погорілко Суспільство 23:04, 24.08.2020

В окупованому Лутугиному в Луганській області в День Незалежності України патріоти вивісили прапор України, а також розвісили у місті листівки з привітаннями.

Відповідні фото і відео опублікували в Telegram-каналі donechanyn. Зокрема, прапор України з написом "Лутугине – це Україна! 24.08.2020" розмістили на монументі біля вічного вогню.

"Щоб ви розуміли, за таке в лидинири можна легко залетіти на підвал і потрапити в обмінний фонд. Спасибі місцевим патріотам. Ви найкращі! Скоро виженемо свиней із рідного краю", – прокоментували автори каналу.

У День Незалежності України по всьому Лутугиному рознесли вітальні листівки.
Telegram donechanyn
Патріоти привітали Лутугине з Днем Незалежності України.
Telegram donechanyn
Патріоти в Лутугиному рознесли українські листівки до Дня Незалежності.
Telegram donechanyn
Листівки з українською символікою рознесли по всьому Лутугиному.
Telegram donechanyn
У День Незалежності України в "ЛНР" з'явилися вітальні листівки.
Telegram donechanyn
По всьому Лутугиному рознесли листівки до Дня Незалежності України.
Telegram donechanyn
В окупованому Лутугиному згадали про День Незалежності України.
Telegram donechanyn
В окупованому Лутугиному з'явилися листівки до Дня Незалежності України.
Telegram donechanyn
Патріоти в Лутугиному відзначили День Незалежності України.
Telegram donechanyn
У Лутугиному по всьому місту рознесли листівки до Дня Незалежності України.
Telegram donechanyn

Також в анексованому Криму жителі Сак також відзначили День Незалежності України. Вони поклали квіти до пам'ятника поетеси Лесі Українки.

"Для кожного з нас це особливий день. Це не просто головне державне свято, це твій день. Де б ти не був і чим би не займався, це день твоєї боротьби, твоїх перемог, твоїх надій, твоєї незалежності", – написав у своєму Instagram житель Сак.

У Криму поклали квіти до пам'ятника поетесі в День Незалежності України.
Instagram vasiliy_s_a_m

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 серпня в Україні відзначали День Незалежності. OBOZREVATEL стежив за всіма подіями онлайн.

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