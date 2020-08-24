В "ЛНР" до Дня Незалежності вивісили прапор України, а в Криму поклали квіти поетесі. Фото і відео
В окупованому Лутугиному в Луганській області в День Незалежності України патріоти вивісили прапор України, а також розвісили у місті листівки з привітаннями.
Відповідні фото і відео опублікували в Telegram-каналі donechanyn. Зокрема, прапор України з написом "Лутугине – це Україна! 24.08.2020" розмістили на монументі біля вічного вогню.
"Щоб ви розуміли, за таке в лидинири можна легко залетіти на підвал і потрапити в обмінний фонд. Спасибі місцевим патріотам. Ви найкращі! Скоро виженемо свиней із рідного краю", – прокоментували автори каналу.
Також в анексованому Криму жителі Сак також відзначили День Незалежності України. Вони поклали квіти до пам'ятника поетеси Лесі Українки.
"Для кожного з нас це особливий день. Це не просто головне державне свято, це твій день. Де б ти не був і чим би не займався, це день твоєї боротьби, твоїх перемог, твоїх надій, твоєї незалежності", – написав у своєму Instagram житель Сак.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 серпня в Україні відзначали День Незалежності. OBOZREVATEL стежив за всіма подіями онлайн.