У мережі з'явився ролик, в якому діти вітають так ватажка "МВС ЛНР" Ігоря Корнета.

Відео опубліковано на сторінці "ЛНР (Коливано-Бджоларія)" у Twitter. На ньому діти читають вірші на адресу так званого "міністра внутрішніх справ" (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

"У сирому Чорнухинському степу, він бив загарбників незваних. А щоб республіку врятувати – прогнав із влади Коливана", – йдеться на запису.

"Коливаном" в російських мультфільмах зазвичай називають жадібного купця, який виступає антагоністом. В даному випадку мається на увазі колишній ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький, оскільки саме Корнет був ініціатором перевороту на окупованій території Луганської області, в результаті якого Плотницький пішов у відставку.

У сирої Чорнухинської степу, він бив загарбників непроханих!

А щоб Республіку врятувати -прогнал з влади Коливано!

І це новини ЛНР))))) Взято в Вк Голос МГБ ЛНР pic.twitter.com/1bs08ASRom - ЛНР (Коливано-Бджоларія) (@fake_LNR) May 8, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "ДНР" дітей змусили марширувати з портретами одного з ватажків терористів "Гіві", який був ліквідований у лютому 2017 року.

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