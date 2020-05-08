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9 травня • оновлено в 03:15
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В "ЛНР" діти віршами привітали ватажка "МВС". Відео

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У мережі з'явився ролик, в якому діти вітають так ватажка "МВС ЛНР" Ігоря Корнета.

Відео опубліковано на сторінці "ЛНР (Коливано-Бджоларія)" у Twitter. На ньому діти читають вірші на адресу так званого "міністра внутрішніх справ" (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

"Прогнав із влади Коливана!" В "ЛНР" діти віршами привітали ватажка "МВС"

"У сирому Чорнухинському степу, він бив загарбників незваних. А щоб республіку врятувати – прогнав із влади Коливана", – йдеться на запису.

"Коливаном" в російських мультфільмах зазвичай називають жадібного купця, який виступає антагоністом. В даному випадку мається на увазі колишній ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький, оскільки саме Корнет був ініціатором перевороту на окупованій території Луганської області, в результаті якого Плотницький пішов у відставку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "ДНР" дітей змусили марширувати з портретами одного з ватажків терористів "Гіві", який був ліквідований у лютому 2017 року.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
російська пропаганда
Особа
Ігор Корнет
Місце
Україна
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