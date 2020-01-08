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8 січня • оновлено в 13:04
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Яніна Соколова
Яніна Соколова
Журналіст Всі статті автора

У МАУ був суперпотужний двигун, чому він загорівся саме в Ірані?

5.2т

Boeing 737 МАУ розбився у Тегерані.

Загинули всі:

15 громадян України.

71 громадянин Ірану

73 громадянина Канади

4 громадянина Німеччини

3 громадяни Великої Британії

Катастрофа літака МАУ

Катастрофа літака МАУ

У МАУ був суперпотужний двигун, чому він загорівся саме в Ірані?

8 громадян Швеції

6 громадян Афганістану

Співчуття родинам загиблих.

Новини
В Ірані впав літак МАУ зі 168 пасажирами: на борту було 11 українців. Усі деталі

Чекаємо розшифровки чорних скринь аби зрозуміти чи була це технічна несправність.

Літак загорівся на малій відстані від землі. Супер потужний двигун...

Все на очах повітряних служб Ірану.

Спродіваюся на швидке розслідування трагедії.

МАУ від сьогодні припиняє літати до Ірану.

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Автор
Яніна Соколова Яніна Соколова
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
Тег
Авіакатастрофа
Джерело
Джерело: Facebook Яніни Соколової
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Что говорит Коломойский? Сейчас у Израиля отношения с Ираном напряжённые....
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
ЧОМУ "ПОТУЖНЯЯ" СОСКАЛОВА НЕ БЫЛА НА ТОМ САМОЛЕТЕ?????
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
"Самолеты марки Boeing 737 считаются одним из самых безопасных в мире. Этот самолет является самым популярным и массовым авиалайнером в мире пассажирских авиаперевозок".
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Одиозный Сергей, Смотря сколько ему лет и часов полета.
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0
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Одиозный Сергей, но не в руках вислоухих.
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