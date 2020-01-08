Boeing 737 МАУ розбився у Тегерані.
Загинули всі:
15 громадян України.
71 громадянин Ірану
73 громадянина Канади
4 громадянина Німеччини
3 громадяни Великої Британії
Катастрофа літака МАУ
8 громадян Швеції
6 громадян Афганістану
Співчуття родинам загиблих.
Чекаємо розшифровки чорних скринь аби зрозуміти чи була це технічна несправність.
Літак загорівся на малій відстані від землі. Супер потужний двигун...
Все на очах повітряних служб Ірану.
Спродіваюся на швидке розслідування трагедії.
МАУ від сьогодні припиняє літати до Ірану.
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