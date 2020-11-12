У лідери за кількістю хворих на COVID-19 потрапила нова область України

Марина Ліснічук Суспільство 09:19, 12.11.2020 Оновлено: 09:37, 12.11.2020

В Україні за останню добу до епіцентрів коронавірусу додалася Полтавська область, хоча безсумнівним лідером за кількістю щоденно діагностованих заражень залишається Київщина.

Про це свідчать дані сайту РНБО. На цьому наголосив і міністр охорони здоров’я Максим Степанов, публікуючи на своїй сторінці у Facebook статистику за 11 листопада.

Так, минулої доби найбільше підтверджених випадків коронавірусної хвороби зареєстровано в:

  • м. Київ – 931 (загалом 47 563);

  • Запорізькій області – 799 (16 084);

  • Київській області – 700 (22 431);

  • Одеській області – 663 (30 704);

  • Полтавській області – 624 (13 767).

Крім цього, 11 листопада на Одещині від ускладнень COVID-19 померли 17 осіб, на Київщині – 14, у столиці – 11, на Запоріжжі й Полтавщині – 12 і 10 відповідно. Водночас побороти хворобу змогли ще 506 киян і 119 жителів області, 185 пацієнтів у Полтавській, 95 – Одеській і лише один у Запорізькій області.

Дані щодо коронавірусу в областях-лідерах за 11 листопада
РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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