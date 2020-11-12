У лідери за кількістю хворих на COVID-19 потрапила нова область України
В Україні за останню добу до епіцентрів коронавірусу додалася Полтавська область, хоча безсумнівним лідером за кількістю щоденно діагностованих заражень залишається Київщина.
Про це свідчать дані сайту РНБО. На цьому наголосив і міністр охорони здоров’я Максим Степанов, публікуючи на своїй сторінці у Facebook статистику за 11 листопада.
Так, минулої доби найбільше підтверджених випадків коронавірусної хвороби зареєстровано в:
м. Київ – 931 (загалом 47 563);
Запорізькій області – 799 (16 084);
Київській області – 700 (22 431);
Одеській області – 663 (30 704);
Полтавській області – 624 (13 767).
Крім цього, 11 листопада на Одещині від ускладнень COVID-19 померли 17 осіб, на Київщині – 14, у столиці – 11, на Запоріжжі й Полтавщині – 12 і 10 відповідно. Водночас побороти хворобу змогли ще 506 киян і 119 жителів області, 185 пацієнтів у Полтавській, 95 – Одеській і лише один у Запорізькій області.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кабінет міністрів ухвалив рішення запровадити в Україні карантин вихідного дня з 14 до 30 листопада. Нові обмеження діятимуть два дні на тиждень – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.
Зокрема, країна відмовляється від дії адаптивного карантину, натоміть переходить на загальнодержавний із обмеженнями, які діяли в регіонах із "помаранчевим" рівнем епідемічної небезпеки.