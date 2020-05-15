До лідерів антирейтингу щодо COVID-19 потрапила нова область України

До лідерів антирейтингу за кількістю заражених коронавірусом COVID-19 за добу потрапив новий регіон – Волинська область.

Про це на брифінгу в п'ятницю, 15 травня, заявив голова МОЗ Максим Степанов.

Найбільше вірусом за добу заразилися в Чернівецькій області – 84 нових випадки, Волинській – 47 і Києві – 56.

У МОЗ додали, що станом на 9:00 15 травня в Україні 17 330 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 476 летальних, 4473 пацієнти одужали. Усього за добу зафіксовано 483 нові випадки.

Нагадаємо, що станом на 15 травня до трійки лідерів із захворюваності, як і раніше, входять США – більш ніж 1,4 млн пацієнтів, Іспанія – понад 272 тисячі і Росія – більш ніж 252 тисячі інфікованих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні чотири регіони стали лідерами антирейтингу з зараження COVID-19.