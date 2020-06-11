В "Л/ДНР" п'яту добу немає зв'язку: в Vodafone спростували фейк терористів

Жителі окупованої частини Луганської області і Донецька розповіли, що з 7 червня у них пропав мобільний зв'язок оператора Vodafone Ukraine.

Як повідомляє LIGA.net, терористи запустили фейк, що зв'язок вирубила Україна. Нібито у відповідь на ухвалення закону про визнання російської мови "державною".

В "Л/ДНР" п'яту добу немає зв'язку: Vodafone заявив про фейк терористів

"Новий фейк від бойовиків: мобільного зв'язку МТС не буде місяць, тому що в "ЛНР" ухвалили державною мовою російську", – заявив луганчанин Сергій на правах анонімності. Він назвав "це повною маячнею".

Місцеві жителі розповіли, що про новий закон нічого не знают, а перебої зі зв'язком у них відбуваються постійно.

"Я навіть не знала про його існування. Загалом, масові знущання над людьми тут тривають. Бойовики обкурилися... Але цього разу, видно, пішло не в те горло. У них манія величі, чекають реакції. Але Україні на них плювати, вони - маріонетки Путіна", – сказала луганчанка Марина.

Прессекретарка Vodafone Ukraine Вікторія Павловська спростувала фейк терористів. За її словами, причиною відключення зв'язку стала відсутність напруги на базових станціях оператора. Через неможливість фізичного доступу до них компанія не може ані з'ясувати причини поломки, ані усунути їх.

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Vodafone пояснила причини перебою зі зв'язком в Україні.