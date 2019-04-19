Козир у рукаві: Навіщо Путін вирішив роздати паспорти в "Л/ДНР"

Росія збирається запровадити спрощений порядок надання громадянства українцям, які проживають у терористичних "Л/ДНР", відразу після другого туру президентських виборів в Україні.

До окупованого Донецька звозять бланки російських паспортів і готують до активної роботи працівників російської міграційної служби РФ. Що відбувається — з'ясовував OBOZREVATEL.

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Володимир Путін готується підписати указ про спрощення видачі російських паспортів жителям ОРДЛО.

Для цього на окуповану територію звезли близько півмільйона бланків російських паспортів.

Видача планується вже цього літа.

Жителі "Л/ДНР" ризикують втратити українське громадянство.

На Донбасі готуються отримувати громадянство РФ

У Кремлі підготували указ, яким у Росії збираються ввести спрощений порядок надання громадянства українцям, що проживають на території окупованого Донбасу. Згідно з документом, тепер громадянство РФ нібито можна буде отримати без обов'язкових іспитів і дотримання вимоги щодо проживання у Росії більш ніж п'ять років.

Посилаючись на власні джерела в адміністрації президента, росЗМІ заявляють, що російський президент Володимир Путін підпише указ після президентських виборів в Україні 21 квітня.

Володимир Путін

"Силовикам зможуть видати на місці, цивільним треба буде виїздити в Ростовську область (Матвіїв Курган). У бюджетних установах збирають інформацію про те, у кого є паспорт "ДНР", а у кого немає", — розповіло джерело.

Наприкінці березня подібна інформація з'явилася на підконтрольному бойовикам Telegram-каналі WarGonzo. Інформація нібито надійшла з джерел у "Народій Раді ДНР" і "силових структурах республіки".

"Наразі на територію вже завезли близько півмільйона бланків. Чи йдеться про внутрішні російські паспорти, чи закордонні — як це було у випадку Абхазії та РПО (Південна Осетія. — Ред.) — поки що не уточнюється", — зазначено у повідомленні.

Процедура видачі російських паспортів мала розпочатися у квітні. Зараз тимчасові терміни пересунули до літа нинішнього року.

Вже зараз на таємних складах у Макіївці лежать 500 тисяч бланків російських паспортів. А в російському селищі Матвіїв Курган (Ростовська область) з модулів будується містечко для працівників російської міграційної служби РФ.

Чому це стало можливим

У грудні 2018 року Держдума РФ у третьому і остаточному читанні ухвалила поправки до закону "Про громадянство РФ", яким спрощується отримання російського громадянства для українців. Законом пропонується надати президенту РФ повноваження визначати з гуманітарною метою категорії іноземних громадян, які мають право на набуття громадянства Росії у спрощеному порядку.

"Найперше дані поправки дозволять президенту підтримати наших співвітчизників в Україні, де мільйони людей стали заручниками політичного авантюризму Петра Порошенка", — заявив спікер Держдуми В'ячеслав Володін.

В'ячеслав Володін

Ухвалений закон дозволяє російському президенту Володимиру Путіну видати указ, де будуть перераховані категорії українців, які пройдуть за спрощеною процедурою. З огляду на те, що у Держдумі не приховують, спрямування закону найперше на українців, це і дає привід говорити, що під скорочену процедуру потраплять жителі "ДНР" і "ЛНР".

Підписаний закон був опублікований 28 грудня 2018 року, зміни набули чинності 29 березня 2019 року.

Які ризики для України

У коментарі OBOZREVATEL заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак не виключив того варіанту, що видача російських паспортів може стати підставою для введення військ РФ на окуповану територію.

"Не виключений варіант, що вони скажуть, що там живуть їхні громадяни, вони їх захищатимуть, і заведуть туди свої війська відкрито. Такий варіант також можливий. Російська армія досі перебуває у Придністров'ї, Абхазії та Південній Осетії", — заявив чиновник, додавши, що таким чином РФ спробує "повторити ситуацію, яка вже неодноразово була відпрацьована російською владою".

Втім, є ще один варіант, який полягає у можливому введенні миротворців на Донбас. На думку колеги Гримчака по МінТОТ Юсуфа Куркчі, для Кремля це стане серйозним козирем на переговорах із врегулювання ситуації на сході України.

"Зараз триває дискусія з приводу миротворчих сил. Позиція України в тому, що там не повинно бути представників країни-окупанта. Це може дати додатковий аргумент Росії, щоб сказати — на цій території офіційно проживає певна кількість громадян РФ, не може бути так, щоб у цих миротворчих силах не було представників нашої країни", — сказав він у ефірі ObozTV.

Миротворча місія ООН

Для Росії роздача паспортів стане чудовим методом для маніпуляцій і диктування своїх умов з вирішення конфлікту на Донбасі. І це ніяк не пов'язане з бажанням "допомогти російськомовному населенню" на Сході і захистити їх від війни, яку РФ сама і розпочала.

Як наголосив Куркчі, жителі Донбасу, "купуються на провокацію" з надією, що, маючи російський паспорт, вони з легкістю вирішуватимуть свої побутові проблеми.

"Мова про отримання російської пенсії, про можливість виїхати і знайти роботу в Росії", — пояснив він.

За словами заступника міністра, після отримання російського паспорта людям доведеться повертатися назад в окуповані райони Донбасу, оскільки в РФ "ніхто їм не гарантує ані робочих місць, ані додаткових пільг".

"Це гібридна технологія... Це асиметричний хід окупаційної влади, щоб відірвати частину людей від України", — заявив він.

Більше того, Юрій Гримчак нагадав, що згідно з українськими законами ті, хто вирішать отримати російське громадянство, автоматично втратять українське.

"Ми можемо протестувати, а можемо офіційно заявити, що, згідно з нашим законодавством, наявність другого громадянства веде до того, що людина може втратити українське громадянство. Списки тих, хто прийняв громадянство РФ, все одно стануть відомі, бо мають бути опубліковані. Тому будь-який громадянин України, який прийме громадянство РФ, майже автоматично втрачатиме українське", — сказав чиновник.

Зі свого боку волонтер і ветеран АТО Мирослав Гай в ефірі ObozTV нагадав жителям окупованих територій, що вони втратять у разі зміни громадянства.

"Росія, швидше за все, роздаватиме їх так само, як і в Криму — російські видавала, а українські забирала. Якщо ви отримаєте російський паспорт, а український у вас заберуть, ви будете позбавлені не лише безвізу, але і можливості отримувати українські пенсії, на які маєте право, голосувати, і взагалі будете позбавлені в Україні певних цивільних прав", — каже Гай.

"Треба ще 100 разів подумати, бо не факт, що на тих територіях, де є війна, російський паспорт буде вигідніший чисто з меркантильної точки зору, ніж український", — додав він.

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