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Віра Левкович
Віра Левкович
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В Крыму становится нечем дышать

12тЧитати новину російською

Мы отдыхали на почти пустом диком пляже. На берегу красуются остатки киностудийных заброшенных строений-декораций. И нет у местности хозяина, чтобы до добра довести, да прибыль получать. Да, о чем это я?

Вокзал - лицо города. Вас встречает решетками и провожает Судак абсолютно наплевательски. "Счастливого пути!" - издевается одинокий плакат на стене вокзала. Билетов не было, но два рейса отменили из-за нехватки пассажиров. Люди потеряли 30 минут. По пути тормозит служба гаи. Еще на 20 минут задержка государственного рейса. Пассажиры воют, опаздывают на свои дальнейшие маршруты, что идут по расписанию. В салоне разговор:

- Это же туристы, как так можно? Они же людей "кинули". Билеты продали на одно время, а отправляют совсем на другое. А в кассе говорят, что все места проданы.

- Разве это туристы? Они из Москвы со своей колбасой в Крым едут. Вот при Украине были туристы, когда в Ялту по 3 международных парохода заходили. Те туристы валюту везли. О то были туристы.

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Набережная Судака кишит садистами, продающие возможность сфотографироваться с молодыми орлятами. Сволочи лазают по горам и воруют птенцов из гнезд. Потом туго обматывают обе лапы одной веревкой, а клюв заматывают скотчем. В жару открытый клюв спасает от перегрева. Так птицы погибают и их просто выкидывают в урны. Так же мучают шиншил и даже крокодилов, которым пасть тоже заматывают скотчем.

Я подошла и спросила сколько лет живет птица? 50-70 - ответил парень,

- А в такИх условиях? - спросила я. И тут орленок с подрезанными крыльями отчаянно рванул вверх, хозяин резко дернул за веревку, птица упала головой вниз и затрепыхалась. Парень быстро слинял, поняв, что затевается провокационный разговор.

Местные предупредили, будешь разбираться морду набьют.

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Мне жаль, что в тот момент у меня не было с собой ни фотоаппарата, ни даже телефона, чтобы заснять Россию, которая пришла вежливо издеваться в Крым.

Закон о защите животных правительству бы не помешал. И для имиджа полезно...

По дороге наблюдали строительство трассы Керчь-Феодосия. Сама дорога из Судака в Симферополь вкось и вкривь покрыта нежным асфальтом, отчего едешь, как по стиральной доске, а местами так вообще уже крошится. И нет привычных глазу посадок, которые служили полям заслоном для снега. Древние мудрецы донесли до нас:

Мы вдыхаем то, что выдыхают деревья, а деревья вдыхают то, что выдыхаем мы. В Крыму становится нечем дышать. Так что верните деревья на место!

В этот раз море бушевало в дуэте со шквальным ветром...

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

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Автор
Віра ЛевковичВіра Левкович
Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Веры Левкович
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Коментарі
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Комментарии на сайте не модерированы
Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
ни ...о ..чем ..
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1
2
Ильченко София
Ильченко София
Раборосы врожденные садюги,которых окружает со всех сторон, унижение,рабство,извращенцы,убийцы,и алкаши!Что можно говорить об опущенцах хуйла,без мнения и права голоса,если само хуйло-сцарь ,купается в человеческой крови.Кошмарная низкосортная раса бомжеросов,и способ от нее избавится один, полная изоляция во всеми закрытие проезда этих мразей!
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Попова Ольга
Попова Ольга
Ильченко София, РЕСПЕКТ ! В МИРЕ НЕТ БОЛЕЕ СВОЛОЧНОГО ЧЕМ КАЦАП СУЩЕСТВА !!!!!!!!!!
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0
Yavorskiy Sergey
Yavorskiy Sergey
Ильченко София, ёбнутая дура в своём репертуаре.
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3
гулям Тамерлана
гулям Тамерлана
Мопсесян,ты появился,блядь!Я скучал,ара.Эти твои педики,русский солдат и графский стеапн-полные дебилы в вопросе дружбы народов.Ты-глыба!Первый хач в кокошнике и лаптях!Так держать,мудыла.Коллеге,прибывшему из Крыма пламенный привет.
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