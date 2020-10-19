У анексованому Криму висохло унікальне бірюзове озеро

Obozrevatel Суспільство 15:29, 19.10.2020

В анексованому Криму практично висохло унікальне озеро Панагія, що славилося своїм бірюзовим кольором.

Причиною цього стала посуха та нераціональне використання російськими окупантами водних ресурсів півострова, повідомила користувачка RoksolanaToday&КримUA в Twitter.

"Засуха. Озеро Панагія – з бірюзового тут залишився тільки дурнуватий катамаран на дні калюжі під величними скелями та лісом Зеленогір'я. На тарзанці, пам'ятайте – вжууух! І плююх в яскраво-бірюзове-смарагдове озеро?" – написала вона.

Засуха в включеному Криму
Twitter RoksolanaToday & КримUA

В іншій публікації користувача говориться: "Подивіться свої фото до 2014-го – озеро Панагія в Зеленогір’ї було аж двадцятиметрової глибини! І види фантастичною яскраво-зеленої води ... Зараз калюжа-калюжею. І катамаран, як насмішка".

Посуха в анексованому Криму
Twitter RoksolanaToday & КримUA

Обміління озера пов'язують не тільки з посухою, а й з нераціональним використанням окупантами водних ресурсів Криму для потреб російських військових і місцевої промисловості.

В анексованому Криму пересохло озеро Панагія
Twitter RoksolanaToday & КримUA
Від унікальної водойми практично нічого не залишилося
Twitter RoksolanaToday & КримUA
Раніше глибина Панагії становила до 20 метрів
Twitter RoksolanaToday & КримUA
Катамаран виглядає на березі як насмішка
Twitter RoksolanaToday & КримUA
Так озеро виглядало ще у 2018 році
flot2017.com

Як повідомив OBOZREVATEL, через дефіцит води в анексованому Криму слідом за Сімферопольським, Бахчисарайським районом й Алуштою водопостачання за графіком ввели в Білогірську, а Севастополь перейшов в "режим підвищеної готовності".

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