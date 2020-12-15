У Криму розпочали щеплення від COVID-19 російською вакциною

В окупованому Криму оголосили про початок вакцинації від COVID-19 російською вакциною.

Про це повідомила так звана влада півострова. На першому етапі щеплення отримають 500 осіб.

У перший день кампанії було заплановано провакцинувати від коронавірусу 30-50 осіб, першочергово вакцину мали отримати медпрацівники з групи ризику.

За словами так званого голови Республіки Крим Сергія Аксьонова, найближчим часом на окупований півострів доставлять ще тисячу доз вакцини.

"Це дозволить розширити категорії осіб, які будуть вакцинуватися. Вакцинацію проводитимуть у поліклініках", – сказав він.

У Москві програма з вакцинації від коронавірусу російською вакциною "Супутник V", зареєстрованою у серпні 2020 року, стартувала 5 грудня. Щеплення найперше отримують учителі, співробітники міських служб, працівники медичних установ.

Водночас є інформація про випадки захворювання на коронавірус після щеплення російською вакциною. Так, хворобу підхопили кілька медиків у Волгоградській області РФ.

Також препарат, синтезований у РФ, викликає побоювання вчених у світі, оскільки він досі не пройшов усі фази клінічних випробувань. На їхню думку, застосування вакцини до проведення повних випробувань може спричинити мутацію нового коронавірусу, а британці заявили, що перші клінічні випробування дали сумнівні результати.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, на думку лікаря-імунолога Бориса Донського, вакцина від коронавірусу "Супутник V" виробництва Російської Федерації не заслуговує на довіру з об’єктивних причин. Медик заявив, що ставиться до російської вакцини як "до кота в мішку".