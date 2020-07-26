В Криму обміліло Чорноріченське водосховище: фото екокатастрофи
В анексованому Росією Севастополі обміліло Чорноріченське водосховище.
Як повідомляють "Крим.Реалії", площа водного дзеркала у Байдарській долині, де розташоване основне джерело водопостачання Севастополя, значно зменшилася за останні півтора місяці.
У водосховищі оголилися острівці, вода відступила від дамби приблизно на сто метрів.
Жителі розташованого в Байдарській долині села Павлівка розповіли, що за останні кілька десятиліть "так сильно водосховище ніколи не міліло".
У той же час повністю пересохли річки Бага, Арманка, Узунджа і дрібні притоки річки Чорної.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Криму майже засохло Білогірське водосховище.
Кримчани скаржаться на іржаву воду з домішками піску і мулу. Окупаційній владі довелося зізнатися, що через спорожнілі водосховища вони змушені виснажувати підземні джерела. Фахівці переконані, що ситуація буде погіршуватися, а воду потрібно економити.