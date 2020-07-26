В Криму обміліло Чорноріченське водосховище: фото екокатастрофи

Суспільство 13:21, 26.07.2020

В анексованому Росією Севастополі обміліло Чорноріченське водосховище.

Як повідомляють "Крим.Реалії", площа водного дзеркала у Байдарській долині, де розташоване основне джерело водопостачання Севастополя, значно зменшилася за останні півтора місяці.

У водосховищі оголилися острівці, вода відступила від дамби приблизно на сто метрів.

Жителі розташованого в Байдарській долині села Павлівка розповіли, що за останні кілька десятиліть "так сильно водосховище ніколи не міліло".

У той же час повністю пересохли річки Бага, Арманка, Узунджа і дрібні притоки річки Чорної.

У Севастополі обміліло Чорноріченське водосховище
krymr.com
У Севастополі обміліло Чорноріченське водосховище
krymr.com
У Севастополі обміліло Чорноріченське водосховище
krymr.com
У Севастополі обміліло Чорноріченське водосховище
krymr.com
У Севастополі обміліло Чорноріченське водосховище
krymr.com
У Севастополі обміліло Чорноріченське водосховище
krymr.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Криму майже засохло Білогірське водосховище.

Кримчани скаржаться на іржаву воду з домішками піску і мулу. Окупаційній владі довелося зізнатися, що через спорожнілі водосховища вони змушені виснажувати підземні джерела. Фахівці переконані, що ситуація буде погіршуватися, а воду потрібно економити.

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