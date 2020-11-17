В Ізраїлі статистика COVID-19 росла, допоки не ввели локдаун, – Бриль

Карантин вихідного дня не може бути достатньо ефективним для стримування поширення коронавірусу, оскільки велика частина заражень відбувається в робочі дні. Знизити статистику хворих допоможе локдаун.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів лікар-анестезіолог з Ізраїлю Борис Бриль. "В Ізраїлі статистика росла, допоки не ввели локдаун", – повідомив він.

"Основний шлях зараження – коли діти приходять зі школи і коли на роботі, в приміщеннях й офісах, йде зараження. Я не думаю, що у вихідний день настільки багато соціальних контактів. Більш розвинена мережа контактів саме в будні дні", – сказав медик.

Він повідомив, що в Ізраїлі карантин вихідного дня не запроваджували, оскільки "він не має сенсу".

Лікар розповів, що після локдауну в Ізраїлі "люди стали більше дотримуватися заходів захисту – дистанція, обмеження за кількістю відвідувачів у ресторанах, у магазинах".

"Напевно, немає сенсу закривати бізнес. Це означає поховати його. Треба просто зробити так, щоб там заражень було менше. Дистанція, відсутність великого скупчення людей. І щоб люди надягли маски – не на підборіддя, тому що це просто нерозумно. Не для галочки, а для того, щоб припинити передачу. Тоді й бізнес не загнеться. Адже часто сам бізнес, самі ж люди не запобігають поширенню вірусу", – підкреслив він.

Водночас медик повідомив про те, що в Ізраїлі громадяни, які залишилися без роботи через карантин, отримують компенсацію в розмірі 70% колишньої зарплати, "бізнеси теж отримують великі дотації". Одночасно в країні передбачені великі штрафи за недотримання карантинних вимог.

"Якби хтось зарплату свою віддав, то він би наступного разу масочку надів, а не розводив демагогію", – зауважив лікар, кажучи про великі штрафи.

Як писав OBOZREVATEL, народна депутатка України, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що в країні варто вводити повний локдаун із двома застереженнями.