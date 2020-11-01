В Ізраїлі почалися випробування вакцини від коронавірусу на людях

У неділю, 1 листопада, в лікарні "Адаса Ейн-Керем" в Єрусалимі почався перший етап випробувань ізраїльської вакцини від коронавірусу на людях.

Першим піддослідним став 34-річний аспірант Сергій Арель. Волонтер отримав вакцину Brilife, розроблену Інститутом біологічних досліджень імені Вейцмана, або плацебо, повідомляє newsru.co.il.

У першому етапі випробувань всього все візьмуть участь 80 осіб. Приблизно кожен третій отримає справжню вакцину, інші – плацебо.

Ті, кому буде дана справжня вакцина, увійдуть в контрольну групу, за якою буде прийматися рішення про ефективність і безпеку її застосування.

Напередодні всі добровольці пройшли необхідні обстеження в медичному центрі.

Випробування вакцини триватимуть не менше півроку і включатимуть в себе кілька етапів. У першому етапі візьмуть участь 80 добровольців у віці від 18 до 55 років, які не мають проблем зі здоров'ям. Вакцинація буде проводитися в медичних центрах "Шиба" і "Адаса". Спочатку вакцину отримають двоє людей. Залежно від їх реакції на неї, вакцину почнуть отримувати інші добровольці.

На другому етапі вакцину отримають 960 добровольців старше 18 років. Очікується, що цей етап почнеться в грудні і буде проходити одночасно в декількох лікарнях. На цьому етапі вчені будуть шукати ефективне дозування вакцини і стежити за її безпекою.

На третьому етапі, який, як очікується, почнеться в квітні 2021 року вакцина буде перевірена на 30 тисячах добровольців. Це останній етап випробувань, і в разі його успішного завершення, вакцина може бути схвалена для масового застосування.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, вакцина проти коронавірусу (COVID-19) стане масово доступною для населення лише до середини 2022 року.