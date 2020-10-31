В Ізмаїлі авто влетіло в дерево: є жертви. Фото

Мирослав Семенюк Суспільство 16:26, 31.10.2020

У місті Ізмаїл Одеської області автомобіль Citroёn врізався в дерево.

Як повідомляється на офіційному сайті ДСНС, в результаті ДТП двоє осіб загинуло, ще одна постраждала (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За допомогою лебідки та буксиру працівниками ДСНС було вилучено авто з дерева на проїжджу частину.

Гідравлічними ножицями рятувальники зрізали дах та двері автомобіля та вилучили двох загиблих (2001 і 1991 р.н.) та одну постраждалу (1995 р.н.).

Від ДСНС залучались дві одиниці техніки та семеро осіб особового складу.

За допомогою лебідки та буксиру рятувальники вилучили авто з дерева
dsns.gov.ua
Гідравлічними ножицями працівники ДСНС зрізали дах та двері автомобіля
dsns.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі водій Subaru їздив по зустрічній смузі, протаранив поліцейський автомобіль, а потім зізнався, що вживав наркотики.

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