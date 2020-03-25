В Україні зафіксована п'ята офіційна смерть від коронавірусу.

Як повідомив МОЗ ввечері в середу, 25 березня, в Івано-Франківську померла жінка.

"23 березня разом із чоловіком поступила в лікарню з підозрою на коронавірусну інфекцію. Жінка довго займалась самолікуванням і запізно звернулась до лікарів. На жаль, урятувати пацієнтку вже не вдалося, вона померла за добу. Інфікування на COVID-19 було лабораторно підтверджено вже після смерті" , – сказано в повідомленні.

Чоловік жінки також знаходиться в лікарні, його стан середнього ступеня тяжкості.

Відзначимо, недавно в Івано-Франківській області померли ще три людини з підозрою на коронавірус. Однак офіційно МОЗ підтвердив лише дві смерті від COVID-19.

Також напередодні в Сумській області представники влади заявили про смерть від інфекції 76-річної жінки. Вона є шостою, але не підтвердженою МОЗ жертвою в Україні.

На Прикарпатті від коронавірусу померла ще одна жінка

Як писав OBOZREVATEL, станом на вечір 25 березня в Україні офіційно підтверджено 145 випадків коронавірусу COVID-19. Найбільше хворих у Київській, Чернівецькій, Івано-Франківській і Тернопільській областях.

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