В Івано-Франківську від COVID-19 помер професор

В Івано-Франківську через ускладнення від коронавірусу (COVID-19) помер професор місцевого вишу Володимир Костишин.

Учений був завідувачем кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, повідомляє сторінка в Facebook Інституту архітектури, будівництва та енергетики.

"У це важко повірити і неможливо зрозуміти, але трапилося непоправне. На 63-му році життя обірвалося життя нашого колеги і просто хорошої, порядної, чуйної людини. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Володимира Степановича", – йдеться в повідомленні.

Володимир Костишин закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу, де і продовжив працювати. Він обіймав посади інженера, асистента та доцента. У 1990 році отримав звання доцента, а професора – в 2004 році.

Володимир Костишин.

Костишин був нагороджений грамотами Міністерства освіти і науки України (2007) і Верховної Ради України (2011), медаллю "За заслуги перед Прикарпаттям" (2018). Заслужений енергетик України (2018).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківську від COVID-19 помер колишній глава інфекційної лікарні.