В Івано-Франківську від COVID-19 помер ексочільник інфекційної лікарні

В Івано-Франківську 16 жовтня від коронавірусу COVID-19 помер колишній очільник обласного комітету профспілки медичних працівників та головний лікар обласної клінічної інфекційної лікарні у 1986-1992 роках Григорій Василашко.

Про це написали на сторінці Facebook КНП Івано-Франківська обласна клінічна лікарня. У некролозі зазначили, що чоловіку був 81 рік.

"Підступний китайський вірус COVID-19 забрав у родини батька, дідуся, а в нас колишнього колегу. Колектив КНП Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня висловлює щире співчуття рідним та близьким покійного Григорія Даниловича. Нехай Господь дарує вічне життя у царстві небеснім. Вічная пам’ять", – написали колеги Василашка.

Медики зазначили, що запам'ятали його врівноваженим, усміхненим і завжди сповненим надії на краще.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Почаєві на Тернопільщині від пневмонії помер лікар Іван Венжинович. Саме його портрет з'явився на білборді з написом "Дякую за життя!" Колеги медика розповіли, що він просто згорів, хоча тест коронавірус не підтвердив.