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2 квітня • оновлено в 16:26
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Пневмонію помітили вже під час розтину: з'ясувалися деталі смерті третьої жінки в пологовому будинку Івано-Франківська

1.2т
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Третя жінка, яка померла 1 квітня в міському перинатальному центру Івано-Франківська, на вигляд була цылком здоровою. Спочатку версію про коронавіруси медики відкинули.

Про це повідомив OBOZREVATEL зам Департаменту охорони здоров'я обласної адміністрації Володимир Чемна. "Наскільки я знаю, жінка померла раптово, у неї сталася зупинка серця. Але аналізи передані в лабораторію для перевірки на коронавірус", – сказав він.

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Як пояснили в міській адміністрації, жінка була здорова, однак у неї раптово зупинилося серце. Їй проводили реанімацію, але врятувати не вдалося. Тут же провели кесарів і врятували дитину.

Пневмонію знайшли вже під час розтину: деталі смерті ще однієї жінки в пологовому будинку Івано-Франківська

Спочатку ніхто не не підозрював коронавірус і навіть мер міста повідомив, що це не COVID-19.

Але при розтині запідозрили коронавірус, оскільки у породіллі виявилося двостороннє запалення легенів. Зараз всі чекають результатів аналізу.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

  • В Івано-Франківську у породіллі, яка напередодні померла після того, як у неї різко піднялася температура, підтвердився коронавірус. При цьому результати на наявність коронавіруса у її дитини ще чекають.

  • В Івано-Франківській області коронавірусів COVID-19 захворіли 65 осіб, з яких п'ятеро померли.

  • У середу, 1 квітня, в Івано-Франківському міському пологовому будинку померла третя за три дні жінка. Як повідомив в Facebook мер міста Руслан Марцінків, коронавірус як причину смерті в цьому випадку виключили.

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Автор
Марина Петік Марина Петік
Місце
Україна Івано-Франківськ
Теги
вірус вагітність
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