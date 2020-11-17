Мер Івано-Франківська вирішив провести різдвяний ярмарок у карантин: реакція українців

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що різдвяний ярмарок у місті "мусить" відбутися незважаючи на пандемію COVID-19.

Про це чиновник написав на своїй сторінці у Facebook 17 листопада. Фоловери неоднозначно відреагували на таке рішення.

Марцінків також зізнався, що на оперативній нараді дав вказівку знайти спосіб, як обійти рекомендації уряду та "законно провести" захід.

Він запевняє, що святковий ярмарок проведуть "із дотриманням усіх норм і обмежень, щоб це було максимально безпечно".

Причиною такого рішення Марцінків назвав економічну ситуацію. "Треба давати можливість заробити якусь копійку, щоб прогодувати сім'ї", – написав він.

Зазначимо, думки підписників мера в коментарях під його постом розділилися. Деякі підтримали проведення масового заходу в карантин, інші виступили проти.

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Фото, яке прикріпив до посту міський голова Івано-Франківська Facebook / Facebook

Одна з користувачок мережі, якій сподобалася ідея проведення ярмарки, вказала, що в період пандемії міському бюджету варто було б заощадити гроші.

"Якщо так вирішили, то натягуйте маски до очей, бережіться", – написала інша коментаторка.

Коментарі до посту Скриншот

Коментарі до посту Скриншот

Коментарі до посту Скриншот

Коментарі до посту Скриншот

Коментарі до посту Скриншот

Коментарі до посту Скриншот

Коментарі до посту Скриншот

Коментарі до посту Скриншот

Коментарі до посту Скриншот

Коментарі до посту Скриншот

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