В Івано-Франківську повністю зупинять роботу транспорту через карантин

З четверга, 19 березня, в Івано-Франківську повністю зупинить роботу весь громадський транспорт у зв’язку з карантином через коронавірус.

Про це заявив мер міста Руслан Марцінків. Відповідне звернення до жителів він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Посадовець підкреслив, що за розпорядженням Кабміну і місцевої влади, з 17 березня у місті діятиме тотальний карантин, коли закриваються всі заклади, крім магазинів, аптек і заправок.

Мер Івано-Франківська заявив про обмеження транспортного перевезення по місту

Водночас додав, що нині питання стоїть в жорсткішому обмеженні і забороні транспортних сполучень, зокрема міжобласних та міжміських.

"Випуск міського транспорту в нашому місті вже від сьогоднішнього дня скорочено на 40%. А з цього четверга рух транспорту буде припинено згідно постанови Кабміну!" – написав міський голова.

Він закликав жителів якомога серйозніше віднестися до усіх обмежувальних заходів. Зокрема, це стосується заборони масових скупчень людей, проведення розважальних та рекламних заходів тощо.

"А також серйозно віднестися до позмінної або ж дистанційної роботи працівників. Найперше, закликаю кожного зберігати здоровий глузд, не піддаватись на різного роду маніпуляції. Цінуйте і бережіть своє здоров'я!" – підсумував Марцінків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківську в понеділок, 16 березня, оголосили про закриття всіх закладів громадського харчування, ТРЦ і магазинів, крім продуктових і аптек, у зв'язку з карантином в Україні через коронавірус.

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