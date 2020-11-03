В Івано-Франківську померла вчителька, не дочекавшись тесту на COVID-19

В Івано-Франківську померла 62-річна вчителька історії ліцею №10 Івано-Франківської міської ради Марія Бойчук. У жінки була діагностована пневмонія.

Про трагедію написали на офіційній сторінці навчального закладу в Facebook. "Світла пам’ять нашій колезі Бойчук Марії Петрівні. Нехай спить спокійно, а Господь дарує її душі Царство Небесне", – йдеться у некролозі.

Як зазначає "Галка", директор ліцею №10 Руслан Куриндаш розповів, що педагогиня з двостороннім запаленням легень потрапила до лікарні, однак офіційного підтвердження, що у неї була коронавірусна інфекція, досі немає.

"Я не отримував від рідних офіційних документів, що вона мала підтверджений COVID-19. Тест мав бути готовий якраз 2 листопада, але вона померла. Від 23 жовтня вона не контактувала з дітьми, бо тоді були вибори і ми не вчилися в школі", – сказав директор ліцею.

В Івано-Франківську від пневмонії померла вчителька Марія Бойчук . "Галка"

Куриндаш також наголосив, що у навчальному закладі постійно проводять прибирання відповідно до карантинних вимог, всім вчителям міряють температуру, а уроки вони ведуть в масках та щитках.

Однак деякі батьки учнів молодшої школи через смертельний інцидент хочуть, аби їх діти теж пішли на дистанційне навчання. Вчителі, зі свого боку, стверджують, що в цьому немає потреби.

"Діти у нас ходять у дві зміни. 1-2 класи зранку, а 3-4 класи вже відповідно у другу зміну. Якщо ж батьки хочуть на дистанційне навчання, то їм потрібно звернутися до мене, і якщо це буде цілий клас – тоді вже будемо розглядати якісь варіанти", – сказав директор ліцею.

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