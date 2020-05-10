В Івано-Франківську коронавірус убив головлікаря швидкої: кількість померлих українських медиків перевалила за 20

У неділю, 10 травня, від коронавірусу помер головний лікар Івано-Франківської станції швидкої медичної допомоги Ігор Ковалюк. Загальна кількість українських медиків, які померли від COVID-19, досягла 21 людини.

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Як повідомив у Facebook глава профспілки станції швидкої допомоги Богдан Венник, Ковалюк помер на 58 році життя.

Від коронавірусу помер голов​​​лікар станції швидкої допомоги

Точну причину смерті він не назвав. Проте 4 травня мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, що Ковалюк знаходиться у важкому стані, у нього діагностували коронавірус.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на ранковому брифінгу повідомив, що всього в країні заразилися 2964 медики, 21 з них помер.

Тільки за минулу добу коронавірус виявлений у 110 медпрацівників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кропивницькому від коронавірусу померли два брата-лікаря. Медики, які знали цих лікарів, розповіли про те, що трапилося.

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