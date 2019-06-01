В Івано-Франківську дитсадок прикрасили "трунами": розгорівся скандал

В Івано-Франківську на території одного із дитячих садків ( "Вишиванка") співробітники влаштували грядки у формі труни.

Про це пише видання "Фіртка" з посиланням на місцевих жителів. Дитячий заклад знаходиться на вулиці Хіміків.

"Грядки" зробили із дощок і пофарбували їх у різні кольори. На них уже встигли вирости цибуля, капуста, зелень.

Грядки в дитсадку "Фіртка"

Думки франківців розділилися. Одні не бачать в цьому нічого поганого, головне, "що хоч щось роблять", а діти можуть бачити, як ростуть овочі.

Інші ж висміюють таку композицію і припускають, що там мало бути сонце, але "щось пішло не так".

"Фіртка"

"Фіртка"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у дитсадку "Ластівка" міста Мелітополь (Запорізька область) розгорівся скандал. Це сталося на грунті того, що перед 9 Травня музичний керівник змушувала дітей марширувати під радянську військову пісню "Катюша".

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