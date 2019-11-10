В Івано-Франківську чоловік впав у кому після перелому: з'явилися нові дані про трагедію

У медичному закладі Івано-Франківська, в якому 34-річний Олег Якуц лежить у комі ось уже два тижні після операції на переламаній руці, лікарі назвали попередню причину того, що сталося.

Лікар-анестезіолог, на якого рідні чоловіка подали заяву в поліцію через підозру в халатності, зараз перебуває у відпустці. Його колеги запевняють: під час операції жодних ускладнень не було, все робили за протоколом, пише ТСН (щоб подивитись фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Майже два тижні франківець перебуває в комі після операції на руці Колаж

"Операція була проведена планово. Пацієнт обстежувався чотири дні в нашій клініці. Виконана згідно з протоколами. Жодних ускладнень під час операції не було", – сказав лікар Віталій Гуцуляк.

Як стверджують медики, не знають, що пішло не так.

"Підґрунтям є гіпоксія головного мозку. Звідки вона взялася, ми до кінця не можемо встановити. Ми сходимося на тому і консультуємося з фахівцями, що гіпоксія могла бути на введення якогось середника, можливо, це була неконтрольована гіпоглікемія під час, при підготовці до операції", – поділився своїми міркуваннями головний лікар Івано-Франківської міської лікарні №1 Тарас Василик.

Олег Якуц із дружиною Facebook Іванни Якуц

У сім'ї Олега двоє маленьких дітей Facebook Іванни Якуц

Як повідомляв OBOZREVATEL, франківчанин Олег Якуц пошкодив руку, катаючись із дитиною на гірці. У лікарні сказали, що перелом не простий і доведеться робити операцію.

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