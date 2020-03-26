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26 березня • оновлено в 18:04
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В Івано-Франківській області коронавірус виявлено у поліцейського і священика

1.8т
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В Івано-Франківській області коронавірусом COVID-19 заразилися поліцейський і священик.

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Стан поліцейського – середньої тяжкості, а священик вже йде на поправку, розповів виконуючий обов'язки головного санітарного лікаря області Руслан Савчук на онлайн-нараді 26 березня, передає УНІАН.

В Івано-Франківській області коронавірус виявлено у поліцейського і священика

"У одного з поліцейських, з числа спілкувалися з померлою від коронавируса мешканкою міста, лабораторно підтверджений COVID-19. Його стан - середньої тяжкості. Коло спілкування також відомий. Проводиться дезінфекція приміщення, де перебував поліцейський", – зазначив він.

Савчук додав, що у колеги зараженого поліцейського, яка була разом з ним, коронавірус не виявили.

Також підтверджено діагноз у священика. "Є лабораторне підтвердження діагнозу COVID-19 у священика з Надвірнянського району. Але у нього спостерігається поліпшення стану, проводиться лікування, терапія дає позитивні результати. Останніми днями він не проводив богослужіння, але брав участь в невеликій ході", – уточнив Савчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківську 25 березня від коронавірусу померла жінка. Вона стала п'ятою офіційно зафіксованою жертвою хвороби.

Нещодавно в Івано-Франківській області померли ще троє людей з підозрою на коронавірус. Однак офіційно МОЗ підтвердив лише дві смерті від COVID-19.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Івано-Франківськ
Тег
Національна поліція України
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Заразились и выздоровят как при гриппе бывает. Спорить на деньги будем, или Зеленский и это просрал?
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Перемога скоро
Перемога скоро
А чей священник то? Московский, Стамбульский или Римский патриархат? :)
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Перемога скоро, иди нах, козёл)
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Перемога скоро
Перемога скоро
Ильчук Андрей, Наше самозванное отродье на пятом месте в диптихе православных церквей, если что. :)
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