В Італії виявили новий побічний ефект коронавірусу

COVID-19 може викликати побічний ефект у вигляді сильного запалення щитовидної залози, званого підгострим тиреоїдитом.

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Як повідомляє The Economic Times, відхилення виявили дослідники з Пізанського університету. Вони обстежили 18-річну пацієнтку з Італії, яка після одужання від COVID-19 знову поскаржилася на погіршення самопочуття. У неї почалися болі в шиї і гортані, піднялася температура і збився ритм серця. Обстеження показало, що у неї запалилася щитовидна залоза, хоча за місяць до цього все було в порядку.

Професор Франческо Латрофа зазначив, що COVID-19 і це захворювання пов'язані – воно виникло в якості побічного ефекту.

"Ми описали перший випадок розвитку підгострого тиреоїдиту, який виник після COVID-19. Медикам слід знати, що коронавірусна інфекція може проявляти себе і таким чином", – зазначив лікар.

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