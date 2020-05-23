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23 травня • оновлено в 13:24
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В Італії виявили новий побічний ефект коронавірусу

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COVID-19 може викликати побічний ефект у вигляді сильного запалення щитовидної залози, званого підгострим тиреоїдитом.

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Як повідомляє The Economic Times, відхилення виявили дослідники з Пізанського університету. Вони обстежили 18-річну пацієнтку з Італії, яка після одужання від COVID-19 знову поскаржилася на погіршення самопочуття. У неї почалися болі в шиї і гортані, піднялася температура і збився ритм серця. Обстеження показало, що у неї запалилася щитовидна залоза, хоча за місяць до цього все було в порядку.

Професор Франческо Латрофа зазначив, що COVID-19 і це захворювання пов'язані – воно виникло в якості побічного ефекту.

"Ми описали перший випадок розвитку підгострого тиреоїдиту, який виник після COVID-19. Медикам слід знати, що коронавірусна інфекція може проявляти себе і таким чином", – зазначив лікар.

В Італії виявили новий побічний ефект коронавируса

В Італії виявили новий побічний ефект коронавируса

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарі розповіли про симптоми дитячої хвороби, що нагадує синдром Кавасакі, яку почали масово виявляти на тлі пандемії COVID-19.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
Тег
вірус
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