В Італії від коронавірусу за добу померла рекордна кількість хворих

В Італії за добу, 24 листопада, померли 853 пацієнти, інфікованих коронавірусом, – це стало найбільшим добовим показником смертності в країні з кінця березня.

Днем раніше було зафіксовано на 200 смертей менше, пише Ansa з посиланням на італійське міністерство охорони здоров'я. Водночас медики заявили про ознаки тенденції до стабілізації ситуації з COVID-19.

Цей висновок ґрунтується на тому, що за 23 листопада в країні провели 188 659 тестів проти 149 тис., зроблених днем раніше, й рівень позитивних тестів в обох випадках був практично однаковим.

Індекс поширення наразі становить 1,2 і продовжує знижуватися, заявили в міністерстві охорони здоров'я Італії. Протягом двох тижнів він тримався на рівні 1,7, потім опустився до 1,4.

На думку міністра охорони здоров'я Роберто Сперанца, це вказує на правильний напрям руху країни на шляху до подолання епідемії.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Італії на різдвяні свята закриють лижні траси для туристів. Це пов'язано з COVID-19. У країні очікують третю хвилю пандемії й тому не можуть дозволити відновити "лижні" канікули. Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте закликав європейських лідерів до "європейської координації" в цій ситуації.