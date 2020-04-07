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7 квітня • оновлено в 16:28
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В Італії від коронавірусу померли четверо українців, ще десятки борються з хворобою

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Четверо українців померли після інфікування коронавірусом в Італії, ще десятки лікуються в медустановах чи перебувають на самоізоляції через це захворювання.

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Про це в інтерв’ю "Укрінформу" розповів Надзвичайний і Повноважний Посол України в Італійській Республіці Євген Перелигін. За його словами, ситуація із нашими земляками, які мешкають там, може бути значно гіршою.

"У нас є 4 підтверджених смертних випадки. До нас зверталися родичі, і ми з ними працюємо щодо того, як доставити прах", – сказав дипломат.

В Італії від коронавірусу померли четверо українців

В Італії від коронавірусу померли четверо українців

Він підкреслив, що в демократичній європейській країні працює захист персональних даних. Тому навіть посольство отримує інформацію лише тоді, коли людина надає дозвіл на інформування органів про своє перебування, наприклад, у госпіталі чи навіть тюрмі тощо. Або ж якщо людина сама звернулася до посольства чи консульства.

"Неформально знаю, хоча не можу розповсюджувати ці дані, що є десятки українців, які перебувають або на примусовому карантині, або в госпіталі в інтенсивній терапії. Одна наша громадянка одужала після терапії", – додав Перелигін.

Він зазначив, що прізвище, стать чи вік таких українців можуть бути передані посольству, тільки якщо людина або її родичі попросять про це. Дипвідомство ж підключається, якщо потрібна допомога.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Італії, який зокрема передбачає відправку українських медиків для допомоги італійським колегам в боротьбі з пандемією COVID-19.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
Теги
смерть вірус
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