В Італії родичі померлих від COVID-19 вимагають від влади 100 млн євро компенсації

В Італії близько 500 родичів померлих від коронавірусу оголосили про судовий позов до влади країни з вимогою виплати 100 млн євро компенсації.

Про це пише Corriere Della Sera. Позивачі стверджують, що смерть пацієнтів сталася через помилкові дії влади.

Ініціаторами позовної заяви стали члени комітету "Noi Denunceremo" (з італійської – "Будемо судитися"), який представляє інтереси родичів померлих від COVID-19 у місті Бергамо області Ломбардія. Ця територія Італії найбільше постраждала від епідемії коронавірусу.

У заяві, яку розглядатиме суд Рима, стверджується, що влада Ломбардії й центральний уряд допустили "серйозні промахи" щодо протидії COVID-19. Це призвело до "серйозних економічних та соціальних наслідків", говориться в документі.

Відповідачами за позовом названі прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте, міністр охорони здоров’я Роберто Сперанца та губернатор області Ломбардія Атіліо Фонтана.

Ще одне розслідування дій влади на цій території під час пандемії вже триває – за позовом того ж комітету. В його межах у червні допитали прем’єра Конте, а в середині грудня – представника ВООЗ в Італії Франческо Замбона.

Позивачі вважають владу винною в надто пізньому запровадженні жорсткого карантину у двох містах Ломбардії – Альцано й Нембро. Через це від коронавірусної хвороби померло більше людей, ніж могло б, вважають вони.

Італія на початку пандемії коронавірусу першою виявила у себе випадки зараження. Вона також є найбільш постраждалою від COVID-19 на континенті.

За даними американського Університету Джона Хопкінса, на 24 грудня тут виявили 1 991 278 інфікованих, 70 395 пацієнтів померли.

Статистика розповсюдження коронавірусу в Італії gisanddata.maps.arcgis.com

Міста Альцано та Нембро на мапі Італії google.com.ua

Місто Бергамо google.com.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що напередодні Різдва в Італії ввели суворий локдаун. На всій території країни діють правила "червоної" зони з метою стримування зараження коронавірусом.

Різдвяні заборони набували чинності 24 грудня і будуть актуальними до 6 січня, а опісля настануть "помаранчеві" дні. Так, суворіші правила стосуються свят і напередодні: 24, 25, 26, 27 і 31 грудня, а також 1, 2, 3, 5 і 6 січня. Водночас 28, 29, 30 грудня і 4 січня обмеження трохи послаблять.