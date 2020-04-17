В Італії придумали як вираховувати потенційних хворих коронавірусів
На території італійського міста Апеннін буде функціонувати спеціальний додаток, для відстеження контактів, яке необхідно для контролю поширення коронавірусу.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Робоча назва додатка дослівно перекладається "Той, хто має імунітет" (Immuni) і схвалено італійським урядом, передає La Repubblica.
Програма завантажується на телефон добровільно. Працює вона наступним чином: за допомогою Bluetooth можна виявити близькість між двома смартфонами в межах одного метра і простежити всі зустрічі людини з інфікованими Covid-19 (анонімна база заражених буде зберігається на сервері). Це допоможе відстежити і ізолювати потенційного зараженого.
Незважаючи на те, що користування програмою добровільне, при проходженні тестування на коронавірус, лікар повинен уточнювати про його наявність та забезпечити пацієнта спеціально згенерований кодом.
Якщо програма відстежить, що ви були в близькому контакті з зараженим, вам прийде повідомлення на телефон.
Друга функція програми Immuni – це клінічний щоденник, в якому у кожного користувача запитують таку інформацію: вік, стать, наявність попередніх захворювань і прийом ліків.
Очікується, що користь додаток принесе в тому випадку, якщо його завантажать 60 відсотків населення Апеннін.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Великобританії заявили, що створення вакцини проти коронавірусу займе багато місяців, і немає ніяких гарантій, що вона спрацює.