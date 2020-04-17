На території італійського міста Апеннін буде функціонувати спеціальний додаток, для відстеження контактів, яке необхідно для контролю поширення коронавірусу.

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Робоча назва додатка дослівно перекладається "Той, хто має імунітет" (Immuni) і схвалено італійським урядом, передає La Repubblica.

Програма завантажується на телефон добровільно. Працює вона наступним чином: за допомогою Bluetooth можна виявити близькість між двома смартфонами в межах одного метра і простежити всі зустрічі людини з інфікованими Covid-19 (анонімна база заражених буде зберігається на сервері). Це допоможе відстежити і ізолювати потенційного зараженого.

Незважаючи на те, що користування програмою добровільне, при проходженні тестування на коронавірус, лікар повинен уточнювати про його наявність та забезпечити пацієнта спеціально згенерований кодом.

В Італії розробили додаток проти поширення коронавірусу pixabay

Якщо програма відстежить, що ви були в близькому контакті з зараженим, вам прийде повідомлення на телефон.

Друга функція програми Immuni – це клінічний щоденник, в якому у кожного користувача запитують таку інформацію: вік, стать, наявність попередніх захворювань і прийом ліків.

Очікується, що користь додаток принесе в тому випадку, якщо його завантажать 60 відсотків населення Апеннін.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Великобританії заявили, що створення вакцини проти коронавірусу займе багато місяців, і немає ніяких гарантій, що вона спрацює.

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