В Іспанії на коронавірус захворіли 5% населення: статистика щодо COVID-19 на 15 травня. Постійно оновлюється

Коронавірус у світі продовжує набирати обертів – ним заразилися понад 4,5 млн осіб. За даними Інституту здоров'я Карлоса III, тільки в Іспанії COVID-19 вразив 5% населення країни.

Станом на 15 травня у трійку лідерів за захворюваністю, як і раніше, входять США – більш ніж 1,4 млн пацієнтів, Іспанія – понад 272 тисячі та Росія – більш ніж 262 тисячі інфікованих.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні на коронавірус заразилися 17 330 осіб, померли 476, одужали 4 473.

У всьому світі на COVID-19 хворіють понад 4,5 млн осіб, загинули – більш ніж 303 тисячі, одужали – понад 1,7 млн пацієнтів.

У ВООЗ попередили, що коронавірус може залишитися з людством назавжди, а на те, щоб взяти пандемію під контроль, піде п'ять років.

Головне за 15 травня:

12:22 – Україна розглядає можливість відновлення авіасполучення з Єгиптом, Туреччиною, а також Грузією. У цих країнах іноземних туристів готуються приймати з 1 липня.

12:06 – ВООЗ попередила, що друга хвиля коронавірусу може більше зачепити країни, які в першу хвилю постраждали менше.

10:58 – Лікара розповіла, що підвищена температура не завжди є симптомом зараження COVID-19.

10:49 – В Росії за добу виявили 10 598 хворих на коронавірус у 85 регіонах. З них 4504 випадки (42,5%) – активно у контактних осіб без клінічних проявів хвороби.

10:47 – Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що пасажирські перевезення в Україні відновляться, коли в регіонах побачать відповідні критерії, які дозволять це зробити.

10:20 – У ЗСУ за останню добу було виявлено два нові випадки коронавірусу. Всього у лавах захисників на небезпечну недугу зараз хворіють 46 осіб. При цьому одужати вже вдалося 65 військовим. Що стосується летальних випадків, то їх в українській армії зафіксовано два.

09:51 – У США розробили вакцину від коронавірусу COVID-19 у таблетках замість ін'єкцій. Випробування на мишах показали успішні результати, готуються випробування на людях.

09:44 – За кордоном, за даними МЗС, лікування від коронавірусу проходять 145 громадян України, 68 одужали і 8 померли.

09:30 – У лідери антирейтингу з COVID-19 потрапила нова область України.

09:24 – У Києві та області станом на ранок 15 травня зафіксували 3162 підтверджені випадки коронавірусу COVID-19. У самій столиці їхня кількість зросла до 2068, а на території області – до 1094.

09:08 – Уряд Словенії офіційно оголосив про завершення пандемії коронавірусу в країні. Словенія стала першою європейською країною, яка зробила таку заяву.

09:06 – Станом на ранок п'ятниці, 15 травня, в Україні офіційно підтверджено 17 330 випадків коронавірусу COVID-19. В результаті епідемії в країні вже померли 476 осіб (+20 за добу). Водночас 4 473 особи одужали (+330 за добу).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 674 випадки;

Волинська область — 582 випадки;

Дніпропетровська область — 791 випадок;

Донецька область — 121 випадок;

Житомирська область — 538 випадків;

Закарпатська область — 816 випадків;

Запорізька область — 356 випадків;

Івано-Франківська область — 1188 випадків;

Кіровоградська область — 437 випадків;

м. Київ — 2068 випадків;

Київська область — 1094 випадки;

Львівська область — 942 випадки;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 228 випадків;

Одеська область — 712 випадків;

Полтавська область — 257 випадків;

Рівненська область — 1074 випадки;

Сумська область — 158 випадків;

Тернопільська область — 1060 випадків;

Харківська область — 757 випадків;

Херсонська область — 167 випадків;

Хмельницька область — 222 випадки;

Чернівецька область — 2600 випадків;

Черкаська область — 350 випадків;

Чернігівська область — 96 випадків.

08:42 – В Австрії з 15 травня відкриваються ресторани, кафе, музеї та бібліотеки: Щоб стимулювати попит, адміністрація Відня видасть кожній сім'ї, котра проживає у місті, ваучери на суму від 25 до 50 євро на походи в ресторани.

08:41 – Ексголова Державної програми США з вироблення вакцини Рік Брайт спрогнозував, що його країна, можливо, зіткнеться із "найсуворішою зимою в сучасній історії" через коронавірус.

08:22 – В одного з немовлят, які були народжені від сурогатних матерів та яких виявили у квартирі житлового будинку Києва у квітні, підтвердили COVID-19.

07:26 – Заступниця міністра охорони здоров'я України Світлана Шаталова заявила, що зростання статистики кількості хворих на COVID-19 у Європі можливе через включення до неї лише даних вимірювання температури або швидких тестів.

06:56 – МОЗ Індії повідомило, що кількість заражених коронавірусом у країні перевищила 80 тисяч осіб (+3,9 тис. за добу), померли 2 649 осіб (+100 за добу).

06:43 – Мер Чернівців Олексій Каспрук розповів, що в лікарнях міста майже закінчилися місця для хворих на коронавірус, а тим часом їхня кількість там досягла майже 1000 пацієнтів.

05:23 – За даними центру Джона Гопкінса, за минулу добу в світі зафіксували 96 370 випадків коронавірусу, що на 11 000 більше, ніж 13 травня.

01:09 – На Житомирщині кількість нових одужалих від COVID-19 перевищила кількість нових випадків зараження. Так, число інфікованих зросло на 5 осіб (всього 538), 42 людини одужали (всього – 123).

00:11 – Лікарка-інфекціоністка Ольга Кобевко з Чернівців, де найбільша кількість інфікованих коронавірусом в Україні, висловила припущення: захворюваність серед медиків можуть штучно зменшити.

00:00 – У Москві за добу померли ще 68 пацієнтів із COVID-19. За словами мера, чинні обмеження через коронавірус у російській столиці діятимуть щонайменше ще 1-2 тижні.