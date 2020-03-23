В Іспанії готуються до піку епідемії коронавірусу: названі терміни

Іспанія готується до піку поширення COVID-19 вже на цьому тижні. Станом на 23 березня в країні зафіксовано 33 089 випадків зараження на коронавірус, з яких 2182 - летальні.

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Інформацію про це повідомив директор Координаційного центру охорони здоров'я МОЗ Іспанії Фернандо Сімонс, передає El Pais. За його словами, за останню добу від хвороби померли 462 людини. Також на сьогоднішній день 2355 пацієнтів знаходяться у відділенні інтенсивної терапії, а ще 3355 - одужали.

"Пік інфекції, ймовірно, буде досягнутий на цьому тижні", - попередив Симон.

Коронавірус в Іспанії EUROPA PRESS

Також він розповів, що за нинішніми даними, 87% померлих від коронавірусу були в віці старше 70 років, а 7,8% - 60-69 років. Жодної смерті не було зафіксовано серед дітей до 10 років і одна - у віці 10 до 19 років.

У понеділок в регіони направили 640 тисяч тест-систем, які розподілять між лікарями та людьми похилого віку, які живуть в будинках престарілих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі поширили моторошні кадри з лікарень Іспанії, переповнених пацієнтами з коронавірусом або підозрою на цю хворобу.

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