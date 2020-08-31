В Ірландії знайшли унікальні монети часів Київської Русі. Фото

В ірландському графстві Корк археолог-любитель Роберт Карлі за допомогою металошукача віднайшов кілька рідкісних монет часів князя Володимира.

Як повідомляє видання Ancient Origins, ці срібні і золоті монети є першими монетами Русі, знайденими в Ірландії, вони дають нове розуміння зв’язків між регіонами Європи в середні віки.

На знайдених монетах нанесені християнські символи і зображення монархів. Ймовірно, ними платили торговцям і найманцям. Той, хто закопав їх у землю, так і не повернувся, щоб забрати свій скарб, який чудово зберігся. Особа власника невідома, але, можливо, він був найманцем-вікінгом.

У 10−11 століттях нашої ери вікінги оселилися в Корку і перетворили його на великий торговий центр, пов’язаний зі скандинавськими торговими мережами, які тягнулися на схід до Київської Русі.

"Монети показують, як, незважаючи на свою страхітливу репутацію, вікінги також з'єднували далекі частини світу, такі як Ірландія і території, які зараз є Україною", – відзначило видання.

Як уточнили журналісти, це монети високої якості. Часто монети нижчої якості знаходять на колишніх землях Київської Русі, а більш якісні срібні – за її межами. Схоже, що монети з великим вмістом срібла, використовувалися для оплати іноземних купців і найманців.

Монети часів Київської Русі, знайдені в Ірландії Фото: Ancient Origins

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селищі Городниця Житомирської області 27 серпня вперше за 100 років знайшли скарб національного значення – 32 срібні монети доби князя Володимира Великого.